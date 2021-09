Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce d’Hazard pour son avenir !

Publié le 2 septembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024 au Real Madrid, Eden Hazard semble déterminé à continuer d’honorer son engagement contractuel envers le club merengue en commençant par faire taire ses détracteurs dès cette saison.

Force est de constater qu’à l’instant T et après ses deux premières saisons minées par des blessures à répétition, l’investissement du Real Madrid pour Eden Hazard à l’été 2019 n’a pour le moment pas porté ses fruits. Néanmoins, en ce début de saison, l’international qui est actuellement en rassemblement avec les Diables Rouges pour cette trêve internationale, l’ailier du Real Madrid semble être laissé tranquille par quelconque pépin physique. L’occasion pour Hazard d’effectuer sa potentielle rédemption et de montrer sa valeur aux yeux du staff technique de Carlo Ancelotti, de la direction et des supporters du Real Madrid alors qu'il a tout juste été envoyé à la Juventus à la toute fin du mercato estival.

« Montrer à tout le monde que je peux et que je dois leur montrer quelque chose »