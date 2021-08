Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti met les choses au clair sur l'avenir d'Hazard !

Publié le 28 août 2021 à 8h30 par A.D.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard ne serait pas pour autant en danger quant à son avenir. Comme l'a laissé clairement entendre Carlo Ancelotti en conférence de presse, il ne compte en aucun cas se séparer de son numéro 7 d'ici la fin du mercato estival.

Etincelant du côté de Chelsea, Eden Hazard a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé la somme folle de 115M€ pour arracher l'international belge aux Blues . Toutefois, Eden Hazard a totalement manqué ses débuts sous les couleurs de la Maison-Blanche . Peu épargné par les blessures, l'ancien du LOSC a été incapable d'évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée. Ce qui pourrait provoquer son départ d'ici la fin du mercato estival. En effet, comme l'a indiqué AS , Kylian Mbappé pourrait pousser vers la sortie Eden Hazard s'il venait à signer au Real Madrid. Et à en croire le média espagnol, le Belge pourrait rejoindre la Juventus en prêt pour combler le départ de Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United depuis ce vendredi. Mais pour Carlo Ancelotti, pas question d'imaginer un départ d'Eden Hazard dans les prochains jours.

«Eden Hazard est très, très important pour nous»