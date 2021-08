Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé bat déjà de l’aile…

Publié le 28 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que Neymar travaillerait en coulisse auprès de Leonardo pour que Richarlison, Everton refuserait de vendre l’international brésilien au PSG ou à quiconque à en croire Rafael Benitez.

Les semaines se succèdent et Kylian Mbappé semble fin prêt à quitter le PSG. En effet, le club de la capitale se prépare enfin à son départ comme le10sport.com vous l’a révélé le 24 août dernier. Cependant, contrairement à ce qui a été dit et notamment par RMC Sport en début de semaine, des contacts entre le PSG et le clan Richarlison, sous l’impulsion de Neymar, n’ont pas eu lieu, du moins le 24 août dernier, toujours selon nos informations exclusives. Néanmoins, la presse étrangère affirme que le PSG songerait bel et bien à l’ailier d’Everton en cas de départ de Mbappé pour le Real Madrid d’ici la fin du mercato. Ce dossier serait plus que délicat si l’on en croit les paroles de l’entraîneur des Toffees .

Everton ferme la porte à un transfert de Richarlison !