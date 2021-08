Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de l'AS Monaco dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochaines heures, l'AS Monaco a révélé être très attentif à la situation.

Encore impensable il y a quelques semaines, le départ de Kylian Mbappé se confirme. En effet, le Real Madrid fait le forcing dans ce dossier et a proposé une seconde offre estimée à 170M€ + 10M€. Une proposition qui pourrait convaincre le PSG, mais une clause importante est à prendre en considération. En effet, en cas de vente de l'attaquant français, le PSG devra reverser 35M€ à l'AS Monaco. Ce n'est pas donc une surprise d'entendre Oleg Petrov sur ce dossier.

«Nous suivons la situation avec intérêt»