Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l'opération Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid continue d’insister pour Kylian Mbappé, la signature serait imminente selon Ramon Calderon, l’ancien président de la Maison Blanche.

A quatre jours de la clôture du mercato, cela continue d’avancer pour le transfert de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG souhaite quitter le club de la capitale et s'engager avec le Real Madrid. Ces dernières heures, la Casa Blanca aurait revu son offre à la hausse et proposé 170M€ auxquels s’ajoutent 10M€ de bonus. Une offre suffisante pour que le PSG accepte d’ouvrir les négociations. Et à ce stade, tout semble ficelé pour Ramon Calderon, président du Real Madrid de 2006 à 2009.

« La signature est imminente ! »