Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pousse pour faire un coup légendaire au PSG !

Publié le 28 août 2021 à 8h15 par La rédaction

Dans les dernières heures du mercato, le PSG pourrait accueillir Erling Haaland. C’est en tout cas la volonté de son agent Mino Raiola qui pousserait en coulisse pour que cette opération se réalise.

Et si le PSG réalisait un dernier gros coup d’ici le 31 août ? Après avoir enrôlé Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, le club parisien n’aurait pas fini de faire ses emplettes. Alors que la priorité de Leonardo semblait de recruter un nouveau milieu de terrain et que les noms de Paul Pogba et Eduardo Camavinga circulent, le PSG se tournerait vers un numéro 9 surtout si Kylian Mbappé devait quitter la capitale.

Raiola voudrait que Haaland signe à Paris !

Jamais réticent pour ajouter une nouvelle star à son effectif de galactiques, le PSG pourrait recruter l’avant-centre du futur. En effet selon Abdellah Boulma, Mino Raiola pousserait pour faire signer l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland à Paris. L’agent italien a ses entrées au PSG puisqu’il est le représentant de Donnarumma, qui s’est engagé chez le vice-champion de France cet été notamment. Et nul doute que lors des discussions à propos de Paul Pogba, le nom de l’attaquant norvégien a dû être évoqué. Mais pour accueillir Haaland, le club de la capitale devra surement en premier lieu vendre Mbappé.