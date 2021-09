Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme échec estival se confirme !

Publié le 1 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

Ce mercato estival a été très compliqué pour le FC Barcelone, avec notamment le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

En Catalogne, on lèche encore ses plaies après un été qui a laissé des traces. Lionel Messi, la figure de proue du FC Barcelone depuis plus de dix années, est parti au Paris Saint-Germain après des adieux déchirants et lors des toutes dernières heures du mercato, c’est Antoine Griezmann qui a tiré sa révérence en retrouvant son ancien club de l’Atlético de Madrid. Au niveau des arrivées, le Barça a compté ses sous avec pas moins de trois recrues à 0€ et deux prêts, le dernier étant celui de Luuk de Jong en provenance du FC Séville.

L’Inter a dû calmer le Barça, Tottenham et l’Atlético