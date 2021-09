Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a déniché la perle rare cet été !

Publié le 2 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En quête d’un latéral gauche, le PSG a mis la main sur Nuno Mendes (19 ans) et aurait tapé dans le mille selon Luis Cristovao.

Alors que le PSG cherchait depuis le début du mercato un latéral gauche comme L’Équipe l’avait souligné, Leonardo a piétiné pendant la totalité de la fenêtre des transferts. Des noms ont été liés au Paris Saint-Germain dont celui de Theo Hernandez, rumeur qui avait pris de l’ampleur en même temps que celle d’Achraf Hakimi. Néanmoins, c’est Nuno Mendes qui a déposé ses valises sur la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du Sporting Lisbonne. Une bonne pioche pour Luis Cristovao.

Nuno Mendes, un joueur pour « une grande équipe européenne »