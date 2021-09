Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 2 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Miné par les blessures lors de ses deux premières saisons au Real Madrid, Eden Hazard aimerait pouvoir montrer toute l’étendue de son talent aux supporters merengue et ce, dès l’exercice en cours.

Impressionnant où qu’il soit passé que ce soit au LOSC ou à Chelsea, Eden Hazard piétine depuis sa venue au Real Madrid où l n’a pas été épargné par les pépins physiques. Résultat, le club merengue a même cherché à le vendre au PSG dans le cadre de l’opération Kylian Mbappé ou à la Juventus afin de combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo. Mais tout est clair pour le Belge.

« J’ai encore quand même trois ans pour me montrer »