Mercato - OM : David Luiz prêt à accepter une offre de l’OM ?

Publié le 2 septembre 2021 à 1h15 par A.C.

Sans club depuis son départ d’Arsenal, David Luiz a notamment été approché par l’Olympique de Marseille cet été.

Il pourrait faire partie de la liste de joueur ayant joué à la fois pour le Paris Saint-Germain et pour l’Olympique de Marseille. A 34 ans, David Luiz n’a aucune intention de raccrocher les crampons et sur le10sport.com, nous vous avons révélé en exclusivité que l’OM lui a fait parvenir une offre comprenant notamment un contrat de deux ans. Interrogé sur son avenir au mois d’aout dernier, David Luiz a toutefois eu une sortie pas vraiment rassurante. « Les offres faites jusqu'à présent n'ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau » avait-il expliqué au Daily Mail . « Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C'est pour cela que j'ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant ». La presse brésilienne a annoncé ce mercredi que l’OM n’aurait pas totalement abandonné tout espoir pour David Luiz.

Pas d’offre de l’OM pour David Luiz actuellement