Mercato - Barcelone : Un dossier de l'été totalement relancé par Griezmann ? La réponse

Publié le 3 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Dans les derniers instants du mercato estival, le FC Barcelone aurait tenté de s'attacher les services de Joao Felix. Mais malgré l'arrivée d'Antoine Griezmann à l'Atlético, l'international portugais est considéré comme intouchable par Diego Simeone,

Arrivé en 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de quitter la Catalogne pour faire son grand retour à l’Atlético. Désireux d’alléger sa masse salariale, le club catalan a tenté, durant ce mercato estival, de trouver la bonne formule et ainsi se séparer du champion du monde. Il y a quelques semaines, il était question d’un échange entre Griezmann et Saul Niguez. Puis certains médias espagnols ont indiqué ces dernières heures que le FC Barcelone avait tenté de s’attacher les services de Joao Felix. Sans succès.

Malgré l'arrivée de Griezmann, l'Atlético compte sur Joao Felix