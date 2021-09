Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cornet fait ses adieux !

Publié le 3 septembre 2021 à 9h59 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2021 à 10h06

Arrivé à l'OL en 2015, Maxwel Cornet a quitté le club pour poser ses valises à Burnley. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l’attaquant se livre.