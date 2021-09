Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar entièrement responsable de cet épineux dossier ?

Publié le 3 septembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 3 septembre 2021 à 9h18

Poussé vers la sortie tout au long du mercato estival par le PSG, Layvin Kurzawa a finalement décidé de rester malgré un statut de remplaçant du remplaçant. Mais la direction du club de la capitale est entièrement responsable de cette situation selon cet agent de joueurs…

Prolongé l’an dernier jusqu’en juin 2024 par le PSG alors qu’il aurait pu quitter gratuitement le Parc des Princes, Layvin Kurzawa (28 ans) s’apprête à vivre une saison très délicate. Barré par le recrutement de la pépite portugaise Nuno Mendes, par le retour de blessure de Juan Bernat et par la présence d’Abdou Diallo, le latéral gauche tricolore pointe donc en quatrième choix dans la hiérarchie à son poste. Une situation délicate, d’autant que le PSG a longtemps voulu s’en débarrasser cet été, sans parvenir à lui trouver un point de chute. Mais l’agent de joueurs Bruno Satin, interrogé dans les colonnes du Parisien , estime que le PSG est principalement responsable de cette situation avec Kurzawa.

« Kurzawa, on ne peut rien lui reprocher »