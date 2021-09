Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme erreur que Longoria va longtemps regretter…

Publié le 3 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Duje Caleta-Car a refusé de quitter l'OM cet été, Pablo Longoria pourrait longtemps regretter d'avoir repoussé l'offre de Liverpool en janvier dernier...

Jusque dans les dernières heures du mercato, l'Olympique de Marseille a espéré dégraisser son effectif. Duje Caleta-Car était principalement concerné. A son poste, l'OM a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi et attiré William Saliba et Luan Peres. Jorge Sampaoli ne compte donc visiblement pas sur l'international croate qui a fait l'objet de plusieurs offres cet été, y compris durant la dernière journée du marché. Wolverhampton est allé jusqu'à 15M€, mais Duje Caleta-Car a refusé de rejoindre les Wolves.

Les regrets pour Caleta-Car...