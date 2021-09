Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un troisième joueur impliqué dans l’arrivée d’Amine Harit ?

Publié le 2 septembre 2021 à 10h10 par La rédaction

Si tout semblait ficelé pour l’arrivée d’Amine Harit, l’OM n’avait pas pu enregistrer son contrat en raison d’une masse salariale trop élevée. Mais grâce à Alvaro et Pol Lirola qui ont baissé leur salaire, tout devrait se régler. Leonardo Balerdi aurait aussi fait un geste.

Si le mercato estival a été bouillant pendant tout l’été à Marseille, il a été beaucoup plus calme lors de la dernière journée. Pablo Longoria s’est démené pour trouver une porte de sortie à Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, mais ils n’ont accepté aucune offre, ce qui a largement contrecarré les plans du président de l’OM. Pour le recrutement d’un attaquant, mais surtout pour faire valider le contrat d’Amine Harit auprès de la DNCG puisque l’OM devait alléger sa masse salariale. Dans le cas inverse, Harit risquait de faire chemin inverse vers Gelsenkirchen pour retrouver son club de Schalke 04.

Leonardo Balerdi a aussi baissé son salaire