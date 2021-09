Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de la dernière chance pour le PSG avec Kurzawa ?

Publié le 3 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il a été sujet à un départ pendant une grande partie du mercato estival, Layvin Kurzawa est finalement resté au PSG qui pourrait avoir une ultime possibilité sur le marché… en Turquie !

Pendant la deuxième quinzaine du mois d’août, après un départ avorté à Galatasaray en juillet, le dossier Layvin Kurzawa a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Et pour cause, dans le cadre d’une opération dégraissage qui n’a finalement pas réellement eu lieu au PSG puisque Thilo Kehrer, Julian Draxler et donc Kurzawa sont restés à Paris, Leonardo aurait tenté de se séparer du latéral gauche. D’autant plus que Nuno Mendes a déposé ses valises en toute fin de mercato. Et alors que la piste OL a capoté pour le PSG ainsi que les touches dont le défenseur disposait en Angleterre, le directeur sportif du PSG aurait une ultime carte à jouer.

La Turquie, l’ultime joker du PSG pour Kurzawa ?