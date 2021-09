Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une dernière carte à jouer pour Kurzawa !

Publié le 2 septembre 2021 à 23h15 par A.D.

Barré par la concurrence de Juan Bernat, d'Abdou Diallo, et maintenant de Nuno Mendes, Layvin Kurzawa aurait été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival. Toutefois, l'arrière gauche français, qui n'avait d'yeux que pour la Premier League, aurait refusé toutes les pistes qui s'offraient à lui. Alors que le marché des transferts a fermé ses portes en France, le PSG aurait encore une chance d'envoyer Layvin Kurzawa en Turquie.

Depuis son arrivée au PSG, Layvin Kurzawa ne s'est jamais imposé, et ses blessures à répétition n'ont pas aidé. Alors que Juan Bernat va bientôt faire son retour à la compétition, le PSG aurait souhaité se débarrasser de son latéral gauche français. Et malgré les intérêt de Galatasaray et de l'OL, Layvin Kurzawa aurait refusé de quitter le PSG cet été, préférant attendre un appel de la Premier League qui n'est jamais arrivé. Sachant que Nuno Mendes est venu ajouter de la concurrence à Layvin Kurzawa, Leonardo aurait encore la possibilité de l'envoyer vers la Turquie.

Layvin Kurzawa peut encore rejoindre la Turquie