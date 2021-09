Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision sur le départ avorté de Kurzawa !

Publié le 2 septembre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors qu’il est finalement resté au PSG cette saison, Layvin Kurzawa aurait en réalité désespérément attendu qu’un club d’un championnat bien précis le contacte.

Si le PSG a réalisé un très bon travail cet été dans le sens des arrivées, on ne peut pas en dire autant pour ce qui concerne les ventes. En effet, seul Mitchel Bakker a quitté le club parisien en prenant la direction du Bayer Leverkusen, tandis qu’Alphonse Areola, Arnaud Kalimuendo ou encore Pablo Sarabia ne sont partis que dans le cadre de prêts. Pourtant, plusieurs joueurs parisiens étaient poussés vers la sortie, à commencer par Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa attendait la Premier League