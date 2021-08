Foot - OL

OL - Malaise : La mise au point de Cornet !

Publié le 19 août 2021 à 22h40 par La rédaction

Exclu dimanche dernier à Angers, Maxwel Cornet a vécu une sale journée. Quatre jours après les faits, l’international ivoirien est revenu sur ce qu’il s’est passé dans le vestiaire lyonnais après la rencontre.