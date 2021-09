Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le retour de Griezmann à l'Atlético !

Publié le 3 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo a commenté le retour d'Antoine Griezmann dans la capitale espagnole.

Malgré le départ de Lionel Messi au PSG, le FC Barcelone a décidé de vendre Antoine Griezmann dans les derniers instants du mercato estival. Recruté en 2019 contre un chèque de 120M€, l’international français, qui n’a jamais fait l’unanimité en Catalogne, a pris la direction de Madrid. Agé de 30 ans, Griezmann va faire son retour à l’Atlético un peu plus de deux ans après son départ de la capitale espagnole. Président de l’Atlético, Enrique Cerezo a dévoilé les coulisses de cette opération.

« Il a hâte de jouer ici »