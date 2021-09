Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Riolo affiche un énorme souhait pour l'avenir de Griezmann !

Publié le 3 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Fraichement rapatrié par l’Atlético de Madrid en toute fin de mercato estival alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait se relancer dans son club de cœur. C’est du moins le souhait affiché par Daniel Riolo.

Auteur d’une prestation poussé mercredi soir avec l’équipe de France face à la Bosnie (1-1), à l’image d’ailleurs de toute la formation de Didier Deschamps, Antoine Griezmann paye peut-être le contrecoups de son départ du FC Barcelone, acté quelques heures auparavant. L’attaquant français est retourné à l’Atlético de Madrid, et Daniel Riolo a d’ailleurs indiqué sur RMC Sport qu’il espérait vivement que ce choix de carrière relance la carrière de Griezmann, qui ne décolle plus depuis deux ans.

« Peut-être que l’Atlético lui fera du bien »