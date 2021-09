Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour oublier Griezmann, le Barça a tenté un coup de poker !

Publié le 3 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’Antoine Griezmann s’en est allé retrouver l’Atletico de Madrid à la toute fin du mercato, le FC Barcelone aurait également tenté de piocher dans l’effectif rojiblanco avec Joao Felix. En vain.

Le week-end dernier, avant la réception de Getafe, Antoine Griezmann s’enflammait sur son compte Twitter pour ce match au Camp Nou qui a finalement été remporté par le FC Barcelone (2-1). Le journaliste de Sky Sport Matteo Moretto révélait même que le champion du monde tricolore voulait poursuivre au Barça . Mais finalement, lors du deadline day, Antoine Griezmann a été prêté avec option d’achat à l’Atletico de Madrid son ancien club. Une opération qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et qui aurait pu voir un joueur de Diego Simeone faire le chemin inverse en rejoignant Ronald Koeman au FC Barcelone.

Le Barça a bien tenté Joao Felix, mais…