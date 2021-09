Foot- Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté un coup de dernière minute !

Publié le 3 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Milieu polyvalent, Dani Olmo aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone.

Auteur d'un très bon Euro, Dani Olmo était titulaire avec la sélection espagnole, en jouant cinq matchs et en allant jusqu’en demi-finale de la compétition. En ayant gagné une coupe d'Allemagne avec son club de Leipzig, Dani Olmo est devenu un titulaire indiscutable dans son club, en jouant aussi les premiers rôles dans le championnat et en essayant de rivaliser avec l'ogre du Bayern Munich. Ce joueur espagnol polyvalent, qui a marqué 12 buts en 61 matchs, aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone où il a joué entre 2007 et 2014.

Barcelone aurait pensé à Olmo

Selon le journaliste Fabrizio Romano, la direction catalane aurait essayé de recruter le polyvalent milieu de terrain de RB Leipzig, Dani Olmo. Le club allemand n'aurait aucune intention de le laisser partir. C’est un profil qui aurait intéressé l’entraineur hollandais, Ronald Koeman. Avec le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid et d’Emerson à Tottenham, le FC Barcelone a eu une fin de mercato assez mouvementée.