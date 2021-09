Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Cabella sur son passage à l'ASSE !

Publié le 3 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Aujourd'hui à Krasnodar, Rémy Cabella est revenu, avec émotion, sur son passage à l'ASSE entre 2017 et 2019.

Révélé à Montpellier, Rémy Cabella a connu plusieurs équipes au long de sa carrière. Passé par Newcastle et l’OM, l’international français avait posé ses valises à Saint-Etienne en 2017. Présent au sein de l’ASSE jusqu’en 2019, Cabella a été marqué par son passage chez les Verts. Aujourd’hui à Krasnodar, le joueur âgé aujourd’hui de 31 ans est revenu longuement sur son aventure stéphanoise et notamment sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club du Forez.

« Ce qui m'a fait le plus grand bien c'est d'avoir signé à Saint-Etienne »