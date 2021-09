Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Cette sortie très forte sur le signature de Messi !

Publié le 4 septembre 2021 à 1h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a réalisé l'exploit de recruter Lionel Messi pour 0€. Compatriote argentin de Lionel Messi et ancien pensionnaire du FC Barcelone, Juan Roman Riquelme a fait part de son immense bonheur de voir La Pulga évoluer avec Neymar et Kylian Mbappé à Paris.

En fin de contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin, Lionel Messi était parti pour rempiler avec le club blaugrana. Toutefois, l'affaire a capoté au tout dernier moment. Ce qui a profité au PSG. En effet, le club de la capitale a sauté sur l'occasion pour s'offrir les services de Lionel Messi librement et gratuitement. Et le départ de La Pulga vers Paris n'a pas manqué de faire réagir Juan Roman Riquelme, ancien international argentin et pensionnaire du Barça.

Riquelme salive du trio Messi-Mbappé-Neymar au PSG