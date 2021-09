Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur l’intégration de Lionel Messi !

Publié le 3 septembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Arrivé cet été libre de tout contrat au PSG, Lionel Messi fait réagir de nombreux acteurs du foot. Et l’un de ses compatriotes a donné son avis sur ce transfert colossal…

C’était l’un des dossiers les plus chauds de l’été, et il a fait couler beaucoup d'encre : Lionel Messi a signé libre au PSG, n’ayant pas pu prolonger avec le FC Barcelone. L’Argentin a pu jouer une vingtaine de minutes face à Reims le 29 août, pour ses débuts en Ligue 1. Les attentes placées sur le sextuple Ballon d’Or sont nombreuses, notamment celle d’amener le PSG sur le toit de l’Europe.

Sorin est formel sur Lionel Messi