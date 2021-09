Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale révèle les dessous de son arrivée !

Publié le 3 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Arrivé cet été au FC Barcelone, Emerson Royal est reparti deux mois après à Tottenham. Le joueur est revenu toutefois sur son arrivée au FC Barcelone.

Le mercato du FC Barcelone 2021 restera dans l’histoire du club. Outre le départ de la vedette Lionel Messi et celui d’Antoine Griezmann, le Barça a connu un autre dossier rocambolesque. Pour renforcer son côté droit, les Catalans ont racheté Emerson Royal au Betis Séville pour 9M€ (le Barça détenait déjà 50% des droits du joueur). Tout ça… pour le revendre 25M€ deux mois plus tard.

«Je savais que j'étais contractuellement tenu de venir à Barcelone»