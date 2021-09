Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour sur ce dossier improbable de l'été au Barça !

Publié le 3 septembre 2021 à 11h30 par La rédaction

Recruté une seconde fois par Barcelone pour en repartir à la toute fin du mercato, Emerson Royal l’a fait. Le latéral brésilien s’est confié sur son été remuant.

En plein cœur d’un été très turbulent pour le FC Barcelone s’est glissé un feuilleton qui n’aura pas fait la une, mais qui aura affecté le joueur en question. Au Betis Séville depuis 2019, Emerson Royal a été racheté cet été par le Barça, son ancien club, dans lequel il n’a jamais joué. Cette fois, le latéral brésilien pense que son heure est venue et qu’il va enfin pouvoir fouler la pelouse du Camp Nou sous la tunique Blaugrana . Mais les intentions du board catalan sont à l’opposée. Le dernier jour du mercato, Emerson Royal, contraint à partir, s’engage avec Tottenham pour 5 saisons et n’aura eu le temps de jouer que deux matchs officiels avec Barcelone. La fin de ce qu’il considérait comme un rêve. « J'ai toujours dit la même chose parce que c'était mon rêve depuis que je suis enfant. Je voulais venir et ressentir ce que c'est de jouer pour Barcelone. C'était mon rêve. J'ai commencé à tomber amoureux du Barça en regardant jouer Ronaldinho Gaucho. Puis sont venus Messi, Neymar, Alves », a confié Emerson dans un entretien accordé à Marca .

« Depuis mon arrivée, j'ai eu une très bonne relation avec lui »

Dès son retour à Barcelone, Emerson Royal avait pourtant eu de bons échanges avec Joan Laporta, le président du club culé : « Depuis mon arrivée, j'ai eu une très bonne relation avec lui. J'ai été très surpris par l'attitude qu'il avait avec moi et ma famille. Cela m'a frappé qu'il savait tout de moi, mes caractéristiques de jeu, ma famille... On pouvait voir qu'il s'intéressait à moi. Une personne très spéciale et très drôle, il est comme nous les Brésiliens ». Une relation qui n’aura rien changé à son départ qu’il n’avait pas vu venir. « Quand je suis arrivé, j'étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre, mais vu ce qui s'est passé, je suis sûr que lorsqu'ils m'ont signé, ils avaient déjà l'idée de me vendre en tête », lâche Emerson Royal.

« Je pense que le club voulait que je reste »