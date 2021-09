Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va faire une offre titanesque pour Haaland !

Publié le 4 septembre 2021 à 16h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et dans un tel scénario, le club de la capitale envisagerait de lâcher une somme folle pour pouvoir faire plier à la fois le Borussia Dortmund et le buteur norvégien.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG. Toutefois, le club de la capitale a su résister face à la pression du Real Madrid. Malgré la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient préféré ne pas accepter les deux offres de Florentino Pérez, à savoir une première de près de 160M€ et une seconde d'environ 180M€. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà prévu tous les scénarios pour Kylian Mbappé. Et en cas de départ en 2022, l'écurie parisienne compte se jeter sur Erling Haaland en priorité. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le PSG serait prêt à signer un chèque XXL.

Le PSG a prévu de casser sa tirelire pour Haaland