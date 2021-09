Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski… Le Qatar a tenté un coup colossal pour l’après-Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 10h45 par B.C.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s’est penché dès le début de l’été sur la succession de Kylian Mbappé. Le club de la capitale a ainsi tenté sa chance avec Erling Haaland et Robert Lewandowski, sans succès.

En refusant de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a placé le Paris Saint-Germain dans une situation inconfortable, arrangeant les affaires du Real Madrid. Florentino Pérez s’est ainsi positionné pour accueillir l’international tricolore mais s’est heurté au refus catégorique du PSG. Pourtant, les dirigeants parisiens travaillent dès maintenant sur la succession de Kylian Mbappé si ce dernier venait à partir librement l’été prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont dans le collimateur du PSG. Un intérêt qui se confirme.

Intérêt confirmé pour Haaland et Lewandowski