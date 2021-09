Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 3 septembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Erling Braut Haaland fait rêver les plus grands clubs européens, à commencer par le PSG. Mais le Norvégien aurait déjà fait son choix pour l'avenir, et il voudrait rejoindre la Premier League.

Avec 63 buts en 64 matchs avec le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland présente l’un des bilans les plus incroyables que le football ait pu connaître. Et le Norvégien ne semble pas fléchir, en témoigne son début de saison réussi (3 buts et 3 passes décisives en trois matchs). De quoi continuer à attiser les appétits des plus grandes écuries européennes, comme le Bayern Munich, Chelsea, le PSG, le Real Madrid et les deux Manchester.

Erling Haaland veut migrer en Angleterre