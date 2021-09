Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une course à trois pour Erling Haaland ?

Publié le 3 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Fortement sollicité en Europe, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Mais ils seraient très peu nombreux à pouvoir se l’offrir. En effet, seuls le PSG, Manchester United et City auraient les épaules suffisamment solides pour recruter Erling Haaland en 2022.

Erling Haaland est certainement l'un des joueurs en Europe les plus convoités. Si le Borussia Dortmund avait mis son véto pour un éventuel départ de sa star cet été, le Norvégien ne devrait pas faire long feu dans la Ruhr pour autant. En effet, les prétendants voulant s’offrir Erling Haaland ne manqueraient pas. Toutefois, tous les clubs n'auraient pas les moyens de réaliser leur souhait vis-à-vis du buteur de 21 ans. D'après Sport 1, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund pour la somme de 75M€ et Mino Raiola réclamerait pour lui un contrat de 24M€ net annuels et une commission d'agent de près de 40M€. Ce que seuls le PSG, Manchester United et City seraient disposés à payer.

Seuls le PSG, Man United et City pourraient assumer l'opération Haaland