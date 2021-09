Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé offre un sursis à cette star du Real Madrid !

Publié le 3 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'y arrive pas. Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, l'international belge aurait une dernière chance de faire ses preuves à la Maison-Blanche.

Arrivé de Chelsea à l'été 2019, Eden Hazard avait l'immense responsabilité de faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et le Belge n'a pas du tout rempli sa mission. Peu épargné par les pépins physiques, Eden Hazard a totalement manqué ses débuts au Real Madrid. A tel point qu'il aurait pu être poussé vers la sortie lors des dernières fenêtres de transferts. Et alors que Kylian Mbappé appartient toujours au PSG, Eden Hazard n'aurait plus qu'une saison pour prouver ce qu'il vaut au Real Madrid.

Kylian Mbappé offre une dernière chance à Eden Hazard