Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point d'Eden Hazard sur sa situation !

Publié le 3 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, Eden Hazard a bien l'intention de convaincre Carlo Ancelotti cette saison et d'enchaîner les rencontres sous le maillot du Real Madrid.

Arrivé au Real Madrid en 2019 après un passage satisfaisant à Chelsea, Eden Hazard n’est toujours pas parvenu à faire l’unanimité au sein du club espagnol. La faute à de nombreuses blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains. Selon certains médias espagnols, Florentino Perez, à la recherche de liquidités cet été, aurait songé à se séparer de l’international belge. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard était annoncé dans le viseur de Chelsea. Mais finalement, l’ailier est resté à la Casa Blanca avec l’ambition de convaincre Carlo Ancelotti et ses dirigeants. Titularisé lors des deux premières rencontres de Liga cette saison, le joueur de 30 ans a débuté la rencontre face au Bétis sur le banc des remplaçants. Mais malgré sa situation fragile au Real Madrid, Eden Hazard est épanoui en Espagne.

« Je suis très heureux au club »

« C e n'est pas vrai que je ne suis pas heureux au Real Madrid. Je suis très heureux au club et vous savez déjà qu'un joueur est heureux quand il joue et marque. Je n'ai pas beaucoup joué ni J'ai marqué. Ça n'influence pas mon affection pour le club. Je suis heureux à Madrid, j'aime la vie que j'y mène. La situation était aussi compliquée par COVID, avec des blessures, mais un footballeur est heureux quand il joue. C'est plus facile être heureux quand on marque des buts. Vous (les supporters du Real Madrid ndlr) pouvez penser ce que vous voulez, mais je suis heureux là-bas. Je sais que je peux faire de bonnes choses là-bas et c'est tout. Quand je marque des buts, quand je sourirai à nouveau, tous diront :" Oh, il est heureux. " Mais non, et je suis déjà content. C'est que je ne peux pas jouer, je ne peux pas marquer. C'est ce qui me manque » a admis Eden Hazard dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

« J’espère que ça va aller »