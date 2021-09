Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit envoie déjà un message fort à Sampaoli !

Publié le 3 septembre 2021 à 11h45 par D.M.

Nouvelle recrue de l'OM, Amine Harit a évoqué les difficultés qu'il pourrait rencontrer à Marseille et notamment la concurrence au milieu de terrain.

L’OM peut dire merci à Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi et Pol Lirola, qui ont accepté de baisser leur salaire. Grâce à ces trois joueurs, le club marseillais a pu officialiser, ce jeudi soir, l’arrivée d’Amine Harit et répondre aux demandes de la DNCG. L’international marocain arrive au sein de la cité phocéenne sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le joueur, qui appartient à Schalke 04, va tenter de s’imposer sous les ordres de Jorge Sampaoli cette saison, malgré une féroce concurrence au milieu de terrain. Harit s’est d’ailleurs exprimé sur ce sujet.

« Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions »