Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba est déjà lancé !

Publié le 3 septembre 2021 à 20h30 par H.G.

Alors que son contrat à Manchester United arrivera à expiration en fin de saison, Paul Pogba pourrait faire l’objet d’une cour assidue de plusieurs grands clubs au cours des prochains mois.

Il était annoncé comme étant la priorité du PSG cet été dans l’optique de renforcer le milieu de terrain de l’effectif parisien, mais il n’est finalement jamais venu. Et pour cause, si le nom de Paul Pogba était associé avec insistance au club parisien, cela s’est arrêté à la suite de l’arrivée de Leo Messi, et ce d’autant plus que Manchester United réclamait une belle petite fortune pour le laisser partir cet été, à hauteur de 70 ou 80 M€ comme l’avait indiqué Le Parisien . En conséquence, Paul Pogba évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane cette saison du côté de Manchester United en honorant la dernière année de son contrat. Le court terme est donc simple dans le cas de l’international français. En revanche, la suite est bien plus floue…

Un duel entre le PSG et le Real Madrid pour Paul Pogba ?