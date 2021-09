Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… La guerre est déclarée entre le Qatar et le Real Madrid !

Publié le 4 septembre 2021 à 13h30 par B.C.

Après son échec cet été, le Real Madrid n’oublie pas Kylian Mbappé, libre à l’issue de la saison. Mais Florentino Pérez pourrait poser d’autres problèmes aux PSG en se positionnant sur Erling Haaland, dans le collimateur des Parisiens pour remplacer le Bondynois.

Alors que les rapports entre le PSG et le Real Madrid étaient jusqu’ici cordiaux, la relation entre les deux clubs s’est tendue cet été avec le dossier Mbappé. Malgré le refus des Parisiens de se séparer de l’international français, Florentino Pérez s’est positionné jusqu’à la toute fin du mercato estival pour tenter de le récupérer, ce qui n’a pas manqué d’agacer Leonardo. « Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayé et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur », confiait le directeur sportif du PSG le 25 août dernier. Finalement, Kylian Mbappé est bien resté dans la capitale française, mais sa prolongation n’est toujours pas d’actualité, de quoi arranger les affaires du Real Madrid, confiant à l’idée d’accueillir l’attaquant gratuitement à l’été 2022. Mais un autre dossier risque également de brouiller les deux clubs.

Après Mbappé, le Real Madrid veut chiper Haaland au PSG