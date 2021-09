Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Haaland se confirme pour Al-Khelaïfi !

Publié le 4 septembre 2021 à 11h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison, les dirigeants parisiens souhaiteraient s’attacher les services d’Erling Haaland pour le remplacer, comme révélé par le 10 Sport.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé va bel et bien disputer une cinquième saison sous le maillot rouge et bleu, et celle-ci pourrait être la dernière. En effet, l’international français n’est pas disposé à prolonger son bail et souhaiterait rejoindre le Real Madrid à l’été 2022. Florentino Pérez se tient prêt à accueillir le champion du monde tricolore, obligeant le PSG à préparer sa succession. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland est la grande priorité des dirigeants en cas de départ de Kylian Mbappé, et l’intérêt du PSG se confirme.

Si Mbappé s’en va, Haaland sera la priorité