Mercato - PSG : Wenger annonce une mauvaise nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 4 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé à l’été 2022, le PSG envisage déjà de recruter Erling Haaland. Mais selon Arsène Wenger, le buteur norvégien finira probablement par rejoindre la Premier League…

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG a déjà son plan de vol pour remplacer Kylian Mbappé qui arrivera en fin de contrat en juin 2022. Le Qatar a des vues sur Robert Lewandowski (Bayern Munich) et sur Erling Haaland (Borussia Dortmund), d’autant que ce dernier présentera l’avantage d’avoir une clause libératoire de 75M€ l’été prochain. Mais de son côté, Arsène Wenger estime qu’Haaland privilégiera plutôt un transfert en Premier League plutôt qu’au PSG comme il l’a confié à Sport Bild.

Wenger voit déjà Haaland en Angleterre