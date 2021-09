Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour Doha avec Haaland, mais…

Publié le 5 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG compte tenter sa chance pour le recruter dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le Real Madrid en pincerait également pour le buteur du Borussia Dortmund qui aurait convenu un pacte avec le BvB pour son départ.

Et si Erling Braut Haaland était finalement le digne successeur de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du club de la capitale ? Le 25 août dernier, le10sport.com vous a révélé que dans le cadre d’un départ du champion du monde à l’été 2022, soit à l’expiration de son contrat au PSG, les décideurs du Paris Saint-Germain tenteraient alors un coup auprès du Borussia Dortmund pour l’insatiable buteur norvégien. D’ailleurs, comme il est stipulé dans la presse, Haaland devrait être disponible pour la somme de 75M€ sur le marché en raison de l’activation de sa clause libératoire courant 2022.

Un pacte convenu avec le BvB pour son départ, mais le Real Madrid est à l’affût