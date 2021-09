Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola a un plan bien ficelé pour Haaland !

Publié le 4 septembre 2021 à 18h15 par A.D.

En plus du PSG et du Real Madrid, Manchester City souhaiterait également s'offrir les services d'Erling Haaland en 2022. Pour rafler la mise, Pep Guardiola ne devrait pas utiliser l'argument financier, mais plutôt le côté affectif. En effet, le coach des Citizens voudrait miser sur le passage du père du joueur, Alf-Inge Haaland, dans le club mancunien pour le convaincre.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité si Kylian Mbappé fait ses valises en 2022. Et à en croire Ok Diario , le club de la capitale envisagerait de lâcher une somme folle pour rafler la mise. Toutefois, Leonardo ne devrait pas réussir à boucler l'opération Haaland pour la simple et bonne raison que le joueur voudrait rejoindre le Real Madrid, du moins la direction merengue en serait convaincu. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Manchester City serait également en embuscade.

Guardiola veut faire jouer la corde sensible pour Haaland