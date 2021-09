Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid veut réaliser un coup légendaire !

Publié le 5 septembre 2021 à 9h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut s'attaquer à Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le Real Madrid pourrait plomber les plans parisiens, car il souhaite s'offrir à la fois le crack français et la pépite norvégienne.

Le PSG s'est préparé à tous les scénarios pour Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale veut toujours prolonger son numéro 7. Toutefois, si Kylian Mbappé résiste jusqu'au bout et fait finalement ses valises le 30 juin, soit le dernier jour de son engagement avec Paris, Leonardo a déjà tout prévu. En effet, selon nos informations, le directeur sportif du PSG a l'intention de se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le Real Madrid pourrait anéantir tous ses plans.

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé ET Erling Haaland en 2022