Mercato - PSG : La retentissante vérité sur les offres du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors qu’il a été question dans la presse d’une deuxième offre de 180M€ et même de 200M€ du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, le PSG n’aurait jamais reçu de propositions concrètes avec une indemnité de ce montant.

Le Real Madrid semble avoir fait le forcing afin de boucler le transfert de Kylian Mbappé avant que le mercato estival ne ferme ses portes mardi 31 août. Pour ce faire, le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions se serait approché du PSG avec une première offre de 160M€ refusée par le Paris Saint-Germain comme le directeur sportif Leonardo l’a fait savoir en milieu de semaine dernière à RMC Sport. Depuis, le Real Madrid aurait formulé une deuxième offre au PSG de 180M€ bonus compris, et même une troisième proposition à 200M€ lors du dernier jour du mercato. Mais qu’en est-il vraiment ?

Pas d’offres de 180M et de 200M€ du Real Madrid pour Mbappé !