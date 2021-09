Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez va passer à l'action pour ce cadre d'Ancelotti !

Publié le 5 septembre 2021 à 10h30 par D.M.

Après avoir prolongé les contrats de Thibaut Courtois, de Dani Carvajal et de Karim Benzema, le Real Madrid souhaiterait allonger celui de Federico Valverde.

Le Real Madrid n’a pas recruté énormément cet été. Et pour cause, après avoir mis la main sur David Alaba, le club espagnol avait concentré ses efforts sur le seul dossier Kylian Mbappé. Après avoir transmis plusieurs offres au PSG, Florentino Perez a décidé de stopper les négociations à quelques heures de la fin du mercato estival. A défaut de recruter Mbappé, le Real Madrid a réussi à prolonger le contrat de plusieurs de ses cadres comme Nacho, Thibaut Courtois, Dani Carvajal ou dernièrement Karim Benzema.

Une prolongation pour Valverde ?