Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une offensive historique pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 8h15 par A.M.

Bien que le contrat de Kylian Mbappé prenne fin en juin prochain, le Real Madrid ne s'attend pas à voir débarquer l'attaquant du PSG pour 0€ dans un an.

Le mercato estival a fermé ses portes il y a un peu moins d'une semaine, mais le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, bien que le PSG ait repoussé toutes les offres du Real Madrid dans les derniers jours du mercato, malgré une ultime offensive à 200M€, l'avenir de l'attaquant français n'est pas figé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s'y engager libre pour dans la saison prochaine.

Une prime à la signature historique ?