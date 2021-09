Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre pour Mbappé ?

Publié le 5 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat au PSG dans les prochaines semaines.

Malgré les offensives du Real Madrid avec des offres allant jusqu'à 200M€, le PSG n'a jamais cédé en repoussant les propositions madrilènes. Cependant, la presse espagnole est persuadée que ce n'est que partie remise et que Kylian Mbappé s'engagera libre avec le club merengue dans un an puisque son contrat au PSG prend fin en juin prochain. Toutefois, Manu Carreño commence à avoir des doutes et pense qu'il pourrait prolonger.

Mbappé vers une prolongation ?