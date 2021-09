Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un très gros échec déjà promis à cette recrue de Longoria ?

Publié le 5 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté par Schalke 04, Amine Harit pourrait toutefois connaître des difficultés pour sa saison à l'OM.

Après plusieurs jours de discussions, l'OM a finalement réussi à obtenir le prêt d'Amine Harit qui débarque en provenance de Schalke 04. En effet, compte tenu du fait que la masse salariale du club phocéen est encadrées par la DNCG, il a fallu que Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola baissent leur salaire pour valider le contrat d'Amine Harit. Une bonne nouvelle pour l'OM ? Pas forcément à en croire le spécialiste du football allemand pour RMC , Polo Breitner.

«J'ai peur que ça ne marche pas»