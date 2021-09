Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est fixé pour Paul Pogba !

Publié le 5 septembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG tout au long du mercato estival, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Et pour l’été prochain, l’international français aurait choisi… le Real Madrid !

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba devrait en toute logique quitter gratuitement les Red Devils l’été prochain. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, souhaitait le recruter ces dernières semaines, mais il n’a finalement pas réussi à rafler la mise avec Pogba. Mais faut-il compter sur son arrivée libre au PSG l’été prochain, alors qu’il sera libre ?

Pogba aurait choisi… le Real Madrid !

Selon les informations révélées par le média espagnol Ok Diario samedi, il n’en est rien. En effet, Paul Pogba aurait finalement décidé de rallier l’été prochain le Real Madrid, qui lui fait également une cours assidue depuis maintenant plusieurs années. Et le PSG pourrait d’ores et déjà tirer un trait sur Pogba…