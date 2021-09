Foot - Mercato - PSG

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Paul Pogba a tranché !

Publié le 4 septembre 2021 à 13h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba privilégierait un départ et notamment vers le Real Madrid.

« Paul est malheureux à Manchester United. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » confiait en décembre dernier Mino Raiola. Annoncé dans le viseur du PSG cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United, mais devrait encore faire parler de lui dans les prochains mois. En effet, son contrat avec le club mancunien expire en juin prochain et le PSG aurait l’intention de le recruter lors du prochain mercato estival.

Pogba aurait choisi le Real Madrid