Mercato - PSG : Quelle est la plus grosse erreur de l'été de Leonardo ?

Publié le 4 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo n'a pas chômé et a réalisé un recrutement XXL avec des arrivées de classe mondiale. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'a pas pour autant réaliser le mercato parfait. Mais quelle est la plus grosse erreur de l'été de Leonardo ? C'est notre sondage du jour !

Cet été, Leonardo a réalisé l'un des meilleurs mercatos, si ce n'est le meilleur mercato, de l'ère QSI. En effet, le directeur sportif du PSG a réussi à boucler les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et de Lionel Messi, et ce, pour une toute petite enveloppe d'environ 67M€. En effet, hormis pour le transfert du défenseur marocain et le prêt payant du latéral portugais, le PSG n'a pas lâché le moindre centime cet été. Alors que ce recrutement pourrait sembler parfait, les hautes sphères parisiennes ont dû prendre des mesures drastiques pour Kylian Mbappé, ont quelque peu pêché dans leur opération dégraissage et ont laissé passer quelques gros coups, tels que Cristiano Ronaldo, Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba.

Un mercato presque parfait pour Leonardo

Lors de la dernière fenêtre de transferts, le PSG est parvenu à bloquer le départ de Kylian Mbappé. Malgré les offensives répétées du Real Madrid - Florentino Pérez aurait proposé environ 160M€, puis une somme avoisinant les 180M€ - le club de la capitale n'a pas cédé sous la pression pour son numéro 7, et ce, même s'il sera en fin de contrat le 30 juin. En parallèle, le PSG a réussi à boucler quelques départs en prêt, et notamment ceux de Pablo Sarabia (Sporting), Arnaud Kalimuendo (Lens) et Alphonse Areola (West Ham), mais n'est pas parvenu à trouver un nouveau point de chute à Layvin Kurzawa.



